Nasce la eSerie A, il campionato ufficiale di esports

TORINO – La Serie A raggiunge tutte le altre grandi leghe sportive al mondo creando il suo campionato ufficiale di esports, la eSerie A TIM.

I match verranno disputati sui videogiochi FIFA e PES e il torneo, organizzato in collaborazione con Infront e PG Esports, si giocherà su Playstation 4 e si articolerà in due fasi: prima un percorso online a eliminazione diretta fissato per il 10 e l’11 febbraio, qualificazioni aperte a tutti (dai 16 anni in su, spazio per oltre 4.000 posti) che consentiranno di determinare un numero di giocatori a scelte dei club attraverso un draft stile NBA, per poi passare a una fase di torneo vera e propria.

Qui i veri club di Serie A uniranno al player scelto tramite draft un loro player “pro” (tanti club sono già avanti e hanno già una controparte virtuale) e si giocheranno il titolo prima nel corso della regular season e poi dei playoff sia di Fifa che di Pes.