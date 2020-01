Napoli, oltre a Demme fatta anche per Lobotka

TORINO – Il Napoli mette a segno un importante doppio colpo a centrocampo: si tratta di Diego Demme e Stanislav Lobotka. Il primo, prelevato dal Lipsia, è un classe ’91 ma ha grande esperienza sia in Bundesliga e sia in Europa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri avrebbero trovato l’accordo con i galiziani anche per Lobotka sulla base di 21 milioni di euro più quattro di bonus. Domani il calciatore (classe ’94) sarà in Italia per sostenere le visite mediche a Roma nella clinica di Villa Stuart, poi il viaggio verso Napoli per la firma sul contratto