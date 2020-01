Napoli-Juventus, Mertens out contro i bianconeri

TORINO – Domenica al San Paolo andrà in scena Napoli-Juventus. I padroni di casa vanno a caccia di un riscatto in campionato dopo la vittoria in Coppa Italia ai danni della Lazio. I bianconeri cercheranno di consolidare il vantaggio ottenuto sulle inseguitrici in chiave Scudetto. A complicare la missione della Juventus non ci sarà Dries Mertens, ancora alle prese con un problema all’adduttore. Il belga resterà indisponibile almeno fino alla fine di gennaio, con Gattuso che spera di recuperarlo per la prima sfida di febbraio. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate altre clamorose novità di mercato in casa Juve. Annuncio bomba, Paolo Paganini fa sognare i tifosi bianconeri! >>>VAI ALLA NOTIZIA