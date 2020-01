Napoli-Juventus, Fabian Ruiz titolare

TORINO – La seconda stagione in azzurro di Fabian Ruiz ha visto lo spagnolo adattarsi in un ruolo inedito per lui. Sia Ancelotti che Gattuso lo hanno spesso schierato da mediano nel 4-4-2, posizione che comporta un grosso impegno in entrambe le fasi. Lo spagnolo ha, per caratteristiche fisiche, questo ruolo nelle corde, ma il suo adattamento ha prodotto prestazioni altalenanti. Domenica, contro la Juventus, Fabian Ruiz dovrebbe partire ancora una volta da titolare, ma stavolta in un centrocampo a tre, composto dal nuovo acquisto Demme e dall’altra mezz’ala Zielinski.