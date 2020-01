Napoli-Juventus 2-1, i bianconeri sprecano una grande occasione

TORINO – Finisce 2-1 il match del San Paolo, dove un Napoli cinico e concreto approfitta di un’improvvisa battuta d’arresto della Juventus. Dopo una serie di risultati positivi e prestazioni convincenti, la Juventus scende in campo svogliata, non abbastanza pronta ad aggredire un match complicato. Nel primo tempo nessuna delle due squadre riesce a creare grosse occasioni, con gli uomini di Gattuso che mantengono compattezza e solidità in maniera impeccabile. Nella ripresa i bianconeri perdono Pjanic e fanno fatica ad accendere la luce. Per una sera è il Napoli a fare la Juventus, perché nella maniera più cinica possibile sfrutta l’errore di Matuidi e si porta in vantaggio. A nulla serve l’arrembaggio comandato da Sarri, che manda in campo Bernardeschi e Douglas Costa per cercare di creare più pericoli. Nel finale la Juve viene nuovamente presa in contropiede, subisce il gol del 2-0 e saluta il potenziale +6 nella lotta per lo Scudetto. Il gol negli ultimi minuti di Cristiano Ronaldo serve soltanto al portoghese, che continua la sua striscia di marcature consecutive e ricorda ai compagni quali siano le reali possibilità di questa squadra. Ma attenzione perché, in queste ore, è arrivata un’altra indiscrezione di mercato totalmente a sorpresa che avrebbe del clamoroso: annuncio improvviso, ora può cambiare tutto! >>>VAI ALLA NOTIZIA