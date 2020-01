Napoli-Juventus 0-1: Ranocchia regala una vittoria importante ai bianconeri

TORINO – Napoli-Juventus finisce 0-1. Vittoria importante per i ragazzi di mister Zauli, che salgono momentaneamente al terzo posto in classifica con ben 24 punti. Decisiva la fortunosa rete di Ranocchia, che si è trovato il pallone a rimorchio dopo una deviazione della difesa del Napoli. Gli azzurri rimangono all’ultimo posto in classifica ma nel secondo tempo hanno avuto molte occasioni per pareggiare il match. Anche i bianconeri hanno sprecato molto e non sono riusciti a chiudere la partita.