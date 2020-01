Napoli, Gattuso: “La Juventus? Pensiamo gara dopo gara”

TORINO – Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato alla vigilia di Napoli-Fiorentina in conferenza stampa: “Si pensa gara dopo partita, in casa non abbiamo fatto grandi numeri dal mio arrivo e domani giochiamo con una squadra viva, tiene bene il campo, corre tantissimo, ma per noi è importantissima la partita e non pensiamo alla Lazio o alla Juventus. Pensiamo solo ai tre punti e sarà molto molto difficile. Condizione fisica precaria? Abbiamo cambiato metodologia, giocano sempre gli stessi ogni 3 giorni, ci sta che ogni tanto non ne abbiano più, col Perugia più di 4 giocatori da mesi non facevano 90 minuti e ci sta che manchi la tenuta, ma la squadra mi piace come sta lavorando e quando ha gamba riesce a pensare, quando manca una delle due componenti diventa più difficile. Tra una quindicina di allenamenti avremo continuità anche a livello fisico”.