TORINO – Il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto tra Juve ed Inter.

” Non lo so, al girone d’andata tutte e due non giocavano un calcio bellissimo, non erano al massimo. Ma entrambe vincono. Per lo scudetto si vedrà chi sbaglierà di meno, ma chi vincerà si deciderà tra loro due”.