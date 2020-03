Mourinho: “Non è colpa di nessuno, ogni partita abbiamo un infortunio”

TORINO – L’allenatore del Tottenham Josè Mourinho ha parlato dopo la sconfitta contro il Lipsia e la conseguente eliminazione dalla Champions League.

“Se ho critiche per i miei ragazzi, me le tengo tra noi. Hanno fatto quello che potevano fare. Non è colpa di nessuno. Ogni partita abbiamo un infortunio, è la storia di questa stagione. Un continuo. Abbiamo sempre avuto dei problemi, ma il momento davvero negativo è cominciato con l’infortunio di Lloris”

