Montezemolo: “A Ronaldo sono serviti un po’ di riposi. Sarri? La Juve mi piace un po’ meno”

TORINO – L’ex Presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Allegri ha fatto un lavoro eccezionale, nella vita contano i risultati e i fatti, ha vinto tutto tranne la Champions a cui è andato molto vicino. Sarri non lo conosco ma è un personaggio particolare: mi piaceva come giocava il suo Napoli, la Juve invece ora mi piace un po’ meno come gioco perché fa un po’ fatica a finalizzare, ma la squadra è fortissima e ben gestita. Anche se qualche nuovo arrivo non ha dato i risultati attesi finora come personalità, è comunque in grado di avere il problema dell’abbondanza, con una rosa eccezionale. Dico sempre che quando c’è questo tipo di problema va bene nel calcio, in Formula 1 invece è meglio non abbondare nella stessa squadra.”

Sulla sostituzione di Cristiano Ronaldo: “Lo stesso discorso è quando si sostituisce un pilota, per il suo bene e per quello della squadra. Poi non ho mai visto uno che quando viene sostituito se ne va tutto felice, però Ronaldo è un grandissimo e fa parte di una squadra: se l’allenatore ha dei buoni motivi lo deve tirare fuori. Anche perché mi sembra che un po’ di riposi gli siano serviti, è tornato un giocatore fortissimo.”