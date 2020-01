Montero: “De Ligt? Aspettate e vedrete, anche Zidane fece fatica all’inizio. Stavo per tornare a Torino”

TORINO – L’ex difensore della Juve Paolo Montero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, durante il corso della trasmissione Terzo Tempo, dove ha parlato a tutto campo della sua ex squadra.

SU DE LIGT – “È un periodo di adattamento, spesso non è colpa di un singolo ma dell’intero reparto. Lui viene da un altro calcio, ha bisogno di adattarsi. A me sinceramente le critiche sembrano ingiuste ed esagerate, è un fuoriclasse. Secondo me si sta esagerando con un ragazzo di 20 anni. Io mi ricordo quando arrivò Zidane anche lui fece fatica ad adattarsi, addirittura si diceva che lo dovessero vendere. Secondo me bisogna aspettarlo, la Juve ha fatto bene a venderlo e bisogna avere pazienza. È cambiato tutto, vogliamo tutto in fretta. Bisogna lavorare e aspettare, la Juventus ha fatto benissimo a prenderlo”.

SU SARRI – “È un giudizio molto positivo, lui vuole sempre il massimo giustamente, ma l’ho visto fare molto bene. È una grandissima squadra, una grande rosa. Per lo Scudetto credo che non ci sarà storia, l’obiettivo è la Champions”.

SU DEMIRAL – “È fortissimo, sta facendo bene, ha grande personalità. Ha altre caratteristiche rispetto a De Ligt, ma non significa che non sia forte. Hanno tutti e due grande personalità e fanno quello che gli chiede Sarri. Penso che ha tutto per fare una grande carriera alla Juventus”.

SULLA JUVE – “Quello che mi porto sempre, e lo dico sempre anche in Uruguay, è il rapporto, la sincerità. Oggi nella vita si va sempre con grande velocità, quindi i rapporti faccia a faccia con i giocatori diventano fondamentali. Ho avuto rapporti con grandi giocatori e grandi allenatori. Stavo venendo a vivere a Torino per una scelta di vita, ma non per tornare alla Juve. Era una scelta di vita perché l’Uruguay sta diventando un po’ pericoloso, poi mi hanno chiamato alla Sambenedettese, ho fatto il master a Coverciano e sto facendo esperienza allenando. Meglio di così era impossibile”.

SU BUFFON – “È un mostro, una leggenda vivente. Ma i più grandi spesso sono i più umili, come lui. I migliori di solito sono i più grandi anche come uomini”.