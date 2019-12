Moggi: “Sarri deve adattarsi alle caratteristiche dei giocatori che ha, ma al momento non gli si puó dire nulla”

TORINO – L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato intervistato dai microfoni di CalcioToday.it della Juventus e di Maurizio Sarri.

“Sarri? È stato preso per fare il bel gioco, ma non lo farà mai perché non ha gli uomini adatti. Se dai la palla a Ronaldo vuole sempre fare gol, Dybala ama saltare l’uomo, forse Higuain è il più lineare. Quando hai giocatori con qualità e capaci di segnare in ogni momento, le gare le decidono i singoli, non il collettivo. L’allenatore bianconero deve adattarsi alle caratteristiche degli elementi che ha a disposizione. Comunque è agli ottavi di Champions League, prima in campionato, quindi al momento non gli si può dire nulla. Deve solo prendere meno gol, come avveniva con Allegri.”