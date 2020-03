Moggi: “Milinkovic andrà alla Juve, Sarri resterà”

TORINO – L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato intervistato dai microfoni di 7 Gold.

“Quale sarà il grande colpo della Juventus per il futuro? Io dico che Milinkovic-Savic andrà alla Vecchia Signora”.

SARRI – “Il suo futuro è deciso. Resterà alla Juventus anche qualora fosse eliminato in Champions League. Non sarà esonerato prima della fine della stagione. Maurizio Sarri potrebbe lasciare la Juventus solo qualora i suoi risultati, al termine della stagione, fossero molto negativi. Io tuttavia ritengo i bianconeri, nonostante tutto, i grandi favoriti per la vittoria dello Scudetto. La Champions League invece è diversa. Lì non vedo la compagine di Torino davanti a tutti.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<