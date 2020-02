Moggi: “Kulusevski più adatto alla Juventus di Haaland”

TORINO – L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Bianconera.

HAALAND – “Contro il PSG ha fatto una grande partita, ma la Juventus ha preso Kulusevski che in questo momento è più adatto al centrocampo della Juventus. Sicuramente era un giocatore da attenzionare perché ha delle qualità incredibili. Ha 19 anni e ha già segnato 10 gol in Champions, ma non è detto che tutti debbano venire alla Juve”.

CHAMPIONS LEAGUE – “Sicuramente se paragoniamo giocatore per giocatore la Juventus è superiore al Lione in tutto, i francesi stanno faticando anche in campionato. Non dico che sia una partita vinta in partenza, ma sicuramente la Juventus ha tutte le possibilità per accedere ai quarti”.

