Moggi: “Juve superiore a tutti in Italia come rosa”

TORINO – L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Bianconera.

“Che anno sarà per la Juventus? Alla luce di quello che abbiamo visto ieri non saprei, il primo tempo è stato apatico, poi nel secondo tempo quando si è sbloccata la partita per un errore della partita avversaria è andato tutto liscio. Bisogna vedere cosa succederà sabato a Roma. Come rosa la Juventus è superiore a tutti gli altri, almeno in Italia. All’estero è molto più difficile.”

KULUSEVSKI – “Io andrei a parlare con il Parma, gli offrirei in cambio Rugani e cercherei di portarlo subito a Torino. Poi bisogna vedere l’Inter come si rinforza quantitativamente e qualitativamente. Questo mese ci dirà cosa succederà.”