Moggi: “Juve favorita ma per lo scudetto non va esclusa la Lazio”

TORINO – L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha parlato intervistato durante la consegna del premio in onore di Mario Marinozzi.

“La Juve è la più forte e resta la favorita, ma nella lotta per lo scudetto non bisogna scartare la Lazio, una squadra che va secondo la luna: se la luna è buona può vincere con tutti, se invece è cattiva può perdere con tutti come ha fatto. Se La Lazio acquisisce quella costanza di rendimento che può dare i risultati che ultimamente sta dando, è di sicuro un avversario piuttosto difficile.”