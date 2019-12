Moggi: “Con le assenze a centrocampo la Juventus non può sopperire al tridente”

TORINO – L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato dei bianconeri attraverso il suo editoriale per Libero.

"Vince la Juve all'Allianz contro l'Udinese e appariglia in testa l'Inter. A gran voce era stato reclamato il tridente e Sarri ha accontentato la platea, deliziata dalle giocate di Dybala e Higuain e dalla doppietta di Ronaldo. Un vero spettacolo che ha divertito anche gli stessi giocatori. Dice Ronaldo: «Dobbiamo giocare sempre con il tridente». Risponde Sarri: «Non sempre si incontra l'Udinese. La formula si può usare soltanto in determinate circostanze, non quando l'avversario costruisce bene dal basso». Siamo perfettamente d'accordo con Sarri anche perché, visti i molteplici infortuni, il centrocampo bianconero non è attualmente in grado di supportare i tre attaccanti."