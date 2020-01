Moggi: “Atalanta e Lazio giocano molto meglio della Juve. Per lo scudetto sarà lotta”

TORINO – L’ex dg della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato ai microfoni di TMW circa l’attuale situazione della Juventus in Serie A: “Sacchi è il capostipite del gioco che segue Sarri. Lui vinse la Coppa Campioni con il Milan grazie alle giocate dei campioni. La stessa cosa per la Juventus. Pretendere che faccia lo stesso gioco del Napoli è assurdo. Le caratteristiche dei giocatori non lo stanno aiutando, loro tendono a tenere palla e a saltare l’uomo. E’ una delle favorite per il campionato, anche se non gioca bene, lo fanno meglio Atalanta e Lazio. Chi temo di più per lo scudetto? L’Inter. E’ già una squadra forte, se poi entrano giocatori come Moses, Eriksen e Giroud, possono ribaltare la questione. Conte non può più lamentarsi così. Sarà una lotta. La Lazio può entrare nella contesa. Se vincesse il recupero con il Verona, andrebbe sopra all’Inter. Vuol dire che ha un rendimento ora continuo e con una qualità eccellente”.