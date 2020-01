TORINO – Domenica sera andrà in scena Roma-Juventus. I bianconeri cercheranno di continuare sulla scia del roboante successo contro il Cagliari, mentre i giallorossi tenteranno di dimenticare la sconfitta casalinga subita contro il Torino. Ad aiutare Fonseca non ci sarà però Mkhitaryan, che ha rimediato un infortunio proprio contro i granata. L’armeno ha riportato una lesione al retto femorale che dovrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per circa quindici giorni.