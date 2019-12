Mintzlaff: “Haaland ci piace ma c’è anche la Juventus”

TORINO – Il direttore sportivo del Lipsia Oliver Mintzlaff, ha parlato dell’interesse dei tedeschi per l’attaccante Erling Haaland, confermando anche quello della Juventus.

“È il solito cliché: possiamo comprare tutto e fare tutto. Non è così, altrimenti Haaland sarebbe già con noi. Lo abbiamo incontrato, ci piace. Ci ha ascoltato, logicamente, è aperto ad un trasferimento e vorrebbe cambiare club in estate. Ma non sarà facile: ci sono Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund e non solo. Sarà difficile competere a livello salariale con loro.”