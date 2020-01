Milinkovic-Savic: “Non ci fermiamo, poi vedremo dove arriveremo”

TORINO – Il giocatore della Lazio Sergej Milionkovic-Savic, obiettivo della Juventus, ha parlato dopo la vittoria contro il Brescia.

“Non mi sento il leader di questa squadra, in campo andiamo in undici e l’importante è essere sempre tutti uniti.”

L’importanza delle riserve?

“Anderson ci ha dato una grossa mano oggi. Non ha avuto tanto spazio finora, ma chi entra a gara in corso è sempre molto utile alla squadra. Questo è importante.”

Scudetto?

“Non ci fermiamo, poi vedremo dove arriveremo.”

Vorrebbe segnare di più?

“Il gol non è ciò che conta di più per me, l’importante è vincere. Io sto bene e sono felice, andiamo avanti così tutti insieme.”