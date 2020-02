Milan, Maldini dice no a Rangnick: “Contento dell’operato di Pioli”

TORINO – Maldini blinda (per ora) Pioli. Nelle ultime settimane era avanzata un’ipotesi di vedere Ralf Rangnick, Head of Sport and Development Soccer della Red Bull, sulla panchina rossonera per la prossima stagione. Il responsabile dell’area tecnica del Milan ha accantonato queste voci in una intervista a Sky Sport: “Sinceramente, da direttore dell’area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo che Rangnick sia il profilo giusto da associare al Milan. Noi di Pioli siamo veramente contenti, perchè è subentrato in una situazione non facile in cui la squadra non stava andando bene e c’erano poche certezze. Si è imposto e ha fatto crescere dei ragazzi giovani, dando identità alla squadra. Da adesso a fine stagione possono succedere tante cose: tutti noi, giocatori, ma soprattutto allenatori e dirigenti viviamo di risultati. Siamo veramente contenti del lavoro di Pioli. Ci auguriamo di fare una seconda parte di stagione super, che credo faremo, e sederci a maggio a fine stagione”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<