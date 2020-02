Milan-Juventus: stat of the game

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha reso noti i dati relativi alla partita disputata ieri sera contro il Milan.

“ Cristiano Ronaldo ha segnato 12 gol in otto gare del 2020 in tutte le competizioni, almeno tre reti in più di ogni altro giocatore di Serie A nello stesso periodo. Ha anche messo a segno il suo quinto gol in 10 sfide contro il Milan in tutte le competizioni.

GLI ALTRI FACTS

Con questo pareggio, il Milan ha interrotto una striscia di nove sconfitte consecutive contro la Juventus in tutte le competizioni.

Era da gennaio 2013 (in semifinale contro la Lazio), che la Juventus non terminava un incontro di Coppa Italia in parità – sfida dove fu poi eliminata dai biancocelesti.

Era da gennaio 2019 (36% v Napoli) che il Milan non terminava un match con un possesso palla più basso di quello di ieri (37.6%).

Il primo tiro dall’interno dell’area di rigore da parte della Juventus è arrivato appena al minuto 59, con Paulo Dybala.

Prima di Theo Hernández, l’ultimo rossonero ad aver ricevuto un’espulsione in Coppa Italia è stato Manuel Locatelli, nel gennaio 2017, sempre contro la Juventus.

Dal suo arrivo alla Juventus nel 2010/11, Leonardo Bonucci è il giocatore con più presenze in semifinale di Coppa Italia: 13 con quella di ieri.” (Juventus.com)

