Milan-Juventus, il protagonista: Cristiano Ronaldo

TORINO – Il protagonista di Milan-Juventus è stato sicuramente Cristiano Ronaldo. Un po’ in ombra nel primo tempo, ha avuto pochissime occasioni per trovare la via del gol. Nella seconda frazione Cristiano Ronaldo segna il gol del pareggio grazie ad un rigore guadagnato preziosissimo. Cross dalla sinistra di Bentancur e CR7 rovescia e ottiene il penalty per un tocco di mano di Calabria dentro l’area. Il fuoriclasse portoghese in qualche modo è sempre decisivo e, in questo caso, mette a segno un gol in trasferta che servirà ai bianconeri nel match di ritorno. Ma attenzione anche ad un’enorme bomba esplosa in queste ore in casa bianconera: ci sono nuovi aggiornamenti clamorosi su Guardiola! >>>VAI ALLA NOTIZIA

