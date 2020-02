Milan, infortunio al ginocchio per Biglia: salta la Juve

TORINO – Biglia tornava da due mesi di infortunio ed era pronto per essere convocato per la partita di Coppa Italia contro Juventus ma si è fatto male ancora: trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. I tempi di recupero sono ancora da valutare ma si parla di almeno 15 giorni di stop. Periodo poco fortunato per il centrocampista argentino e ora Pioli ha un’altra tegola: dopo l’infortunio di Krunic si è ferma anche il giocatore 34enne.

<p style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;”><a style=”color: #ff0000;” href=”https://www.juvenews.eu/”><strong>>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<</strong></a></span></p>

<a href=”https://t.me/juventusnewseu”> <img class=”aligncenter” src=”https://images2-gazzanet.gazzettaobjects.it/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/16/29/telegram_juve.png?v=20200212172900” /></a>