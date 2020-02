Milan, i convocati per il match col Torino: out Calhanoglu

TORINO – Il Milan torna in campo in campionato e, per la 24° giornata, ospita a San Siro il Torino del nuovo allenatore Moreno Longo. Per il Monday Night di Serie A, Mister Stefano Pioli ha convocato 21 rossoneri: ecco nel dettaglio l’elenco completo dei giocatori a disposizione. Fuori Calhanoglu, per una lesione al muscolo ileopsoas.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

