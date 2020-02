Milan, ci sono crepe nello spogliatoio nonostante le vittorie

TORINO – Con l’1-0 di ieri sul Torino, il Milan di Pioli sta volando: nel 2020 è la sesta vittoria in nove match con una sola sconfitta (quella del derby). Tuttavia ci sono ancora molti problemi nello spogliatoio. L’ultimo esempio è quello di Mussacchio che si rifiuta di entrare in campo per un presunto problema alla caviglia dopo l’infortunio di Simon Kjaer. Pioli ha tirato fuori i rossoneri da una brutta situazione di classifica ma ora gli tocca anche riportare serenità al gruppo.

