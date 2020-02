Miguel Veloso: “Juve fortissima, cercheremo di fare del nostro meglio”

TORINO – Il centrocampista dell’Hellas Verona Miguel Veloso ha parlato intervistato dai microfoni di Hella Verona Channel dopo il pareggio contro la Lazio.

“ La nostra prestazione? Abbiamo affrontato una squadra tosta, con tanti giocatori forti fisicamente, non a caso sono terzi in classifica. Noi abbiamo lottato consapevoli delle nostre potenzialità, cercando – a tratti – di imporre il gioco. La nostra forza? Senza alcun dubbio il gruppo: siamo riusciti ad ottenere un punto fondamentale grazie al lavoro di ogni singolo reparto. Dobbiamo continuare a lavorare con dedizione e sacrificio quotidiano verso il nostro obiettivo, la salvezza. La partita contro la Juve? Sarà una grande sfida: abbiamo bisogno di tutto il calore dei nostri tifosi, ‘uomo’ in più di questa squadra. La Juve è fortissima, noi cercheremo di fare del nostro meglio: umiltà e spirito di sacrificio sono le basi con le quali affrontiamo ogni partita.”