Miguel Albuquerque: “Sia Ronaldo che la famiglia sono asintomatici”

TORINO – L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è in isolamento in Portogallo a Madeira, dove si era recato per assistere la madre malata.

A seguito della positività del compagno di squadra Daniele Rugani infatti, il portoghese è in auto isolamento, ma Miguel

Albuquerque, presidente del governo regionale di Madeira, ha parlato del giocatore: “Non c’è possibilità di infezione: sia l’atleta che la sua famiglia sono asintomatici.”

