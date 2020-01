TORINO – La Juventus è tornata a essere prima in classifica in solitaria, con la vittoria di ieri sera i bianconeri sono campioni d’inverno. Il quotidiano torinese Tuttosport ha dedicato la prima pagina all’impresa della Vecchia Signora, titolando: “Mezza Juve scappa via”. Evidente il gioco di parole a sottolineare che metà dell’opera è completa. Lo Scudetto resta, naturalmente, un obiettivo. E come hanno ricordato praticamente tutti i bianconeri davanti alle telecamere ieri sera, c’è ancora molto da fare e il titolo di campioni d’inverno non basta.