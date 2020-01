Messi: “Quando c’era Cristiano Ronaldo il Clasico era molto più speciale”

TORINO – Lionel Messi ha parlato ai microfoni del canale ufficiale de La Liga affrontando anche il tema Ronaldo: “È stato un duello speciale e rimarrà per sempre, perché è durato molti anni e non è facile mantenere certi livelli per tanto tempo, in più anche le squadre in cui giocavamo erano molto esigenti, sia il Real Madrid sia il Barça, le due migliori al mondo. E competere alla pari per così tanti anni, credo che rimarrà per sempre. Il duello sportivo tra noi è stato molto bello a livello personale e credo che anche la gente si sia divertita, che fosse del Madrid o del Barça, o anche solo gli appassionati di calcio in generale. Ovviamente quando Cristiano era al Real Madrid le partite erano sempre speciali. Contro il Real sono sempre partite particolari per il significato, ma quando c’era Cristiano diventavano molto più speciali. Però sono tappe che ormai sono passate, che abbiamo vissuto, ma ora si guarda avanti e si vede quello che abbiamo adesso”.