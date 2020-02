Messi in Italia? Compaiono le quote, secondo i bookmaker è possibile

TORINO – Dopo la lite interna avvenuta in casa Barca tra la stella indiscussa Leo Messi e il direttore sportivo del club Eric Abidal, le voci che vorrebbero l’argentino lontano dalla Spagna nella prossima stagione sono diventate motivo di dibattito in ogni continente, con l’Italia come una delle più papabili destinazioni. Anche i bookmaker remano versa questa direzione, perché stando a quanto raccolto dai dati di SISAL Matchpoint, sarebbero comparse le prime quote per il trasferimento di Messi in patria, fissato a ben 7,5 volte la posta, credendo fortemente in questo ipotetico addio. Ovviamente tra le italiane le più indicate sono senza dubbio Juventus ed Inter che, saranno pronte a darsi battaglia anche sul mercato, qualora la Pulce decidesse realmente di lasciare quella che da sempre definisce la sua vera casa.