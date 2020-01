Meret: “Abbiamo giocato senza paura”

TORINO – Il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato dopo la vittoria contro la Juventus di ieri sera.

“Siamo stati lì sul pezzo sempre attenti, e quando c’era da giocare lo abbiamo fatto senza paura. L’atteggiamento è stato quello giusto. C’è da ringraziare il pubblico, ci ha sostenuto per tutti i 90′ minuti e ci ha dato una grande spinte, è stato fondamentale. Stiamo migliorando delle cose in fase difensiva, cercando di restare equilibrati, stiamo migliorando e dobbiamo continuare cosi. Rovesciata Higuain? Poteva diventare pericolosa. Peccato per il gol sul finale, ci teniamo a tenere la porta imbattuta, ma ci teniamo il risultato. Stagione tutta da scrivere? La stagione è ancora lunga dobbiamo cercare di recuperare più punti possibili in campionato, anche Coppa Italia e Champions sono importanti per noi.”