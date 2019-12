Mendes: “Nessuno ha fatto quello che ha fatto Cristiano. Lui vuole vincere con la Juve”

TORINO – Il super procuratore Jorge Mendes, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato del suo assistito numero uno Cristiano Ronaldo e del suo futuro alla Juve.

“Cristiano Ronaldo per me è sempre è il migliore della storia, è un giocatore completamente diverso è di un’altra galassia. Lui è di un’altra specie. Il prossimo anno farà trentacinque anni e potrà giocare fin quando vuole. Non c’è nessuno che abbia fatto quello che ha fatto lui da trentenne. Questo è molto importante per i giovani. Lui vuole vincere con la Juventus. Ha fatto 9 gol in Italia, dove è più difficile di far gol in altri campionati. Non si può paragonare con nessun altro”.