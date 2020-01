TORINO – L’attaccante del Psg, Kylian Mbaappé, ha parlato ai microfoni del giornale spagnolo AS dopo un evento benefico creato dallo stesso giocatore per proteggere 98 bambini di età compresa tra 9 e 16 anni:” I miei idoli da ragazzino? Ho avuto varie fasi: da bambino il mio idolo era sicuramente Zidane, per un bimbo francese non poteva non essere lui. Dopo però ho apprezzato Cristiano Ronaldo e ho anche avuto la fortuna di affrontarlo”.