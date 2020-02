Mazzola: “Se l’Inter può dare la caccia alla Juventus? Eriksen aiuterà molto…”

TORINO – L’ex giocatore dell’Inter, Sandro Mazzola, ha parlato ai microfoni di Ok Calciomercato affrontando, tra gli altri temi, la lotta scudetto tra i nerazzurri e la Juventus. Di seguito riportiamo le sue parole.

Nella campagna acquisti appena chiusa è arrivato, come sappiamo, Eriksen. Secondo lei il danese può essere quel valore aggiunto decisivo per continuare a dare la caccia alla Juventus?

“A me Eriksen piace davvero tanto, può dare quel quid in più che nella pima parte di stagione è mancato all’Inter. Questi giocatori poche squadre ce l’hanno e l’Inter e Conte devono riuscire a trarre tutto quello che di buono può dare il danese. Può essere utile non solo nel presente, ma anche nel futuro. Comunque sicuramente con tutti questi centrocampisti di qualità l’Inter ha veramente abbondanza nel reparto”.