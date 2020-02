Mazzola: “Lazio-Inter non decisiva per lo scudetto…”

TORINO – L’ex giocatore dell’Inter, Sandro Mazzola ha parlato ai microfoni di sussidiario.net circa la partita di stasera tra Lazio e nerazzurri: “Una bella partita, ma non ancora decisiva per la conquista dello scudetto. C’è tutta la stagione ancora davanti infatti! Poi è vero sarà sempre un test importante per entrambe le squadre. Sconfitta in Coppa Italia allarme per Conte? Perdere non fa piacere a nessuno, anche se poi ci sarà sempre il ritorno a Napoli. L’Inter però sta facendo un campionato anche al di sopra delle previsioni. In ogni incontro gioca sempre al massimo e anche al derby ha saputo recuperare due reti e vincere alla grande. E’ veramente un’Inter che ogni volta dimostra tanta grinta, tanto carattere…”.

