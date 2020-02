Mavdidi: “Ringrazio Allegri, la qualità di Ronaldo la vedi ogni giorno”

TORINO – Il giocatore della Juventus in prestito al Dijon Stephy Mavididi ha parlato intervistato dai microfoni di Goal.com.

“Juve? Era un’opportunità unica nella vita. All’inizio è stato difficile, ero solo. Era tutto nuovo. L’esordio? Quando Allegri mi ha fatto entrare volevo segnare con tutte le mie forze. Non abbiamo fatto il punto che serviva, ma abbiamo vinto lo Scudetto la settimana dopo. È stato pazzesco essere dentro tutto questo, posso solo ringraziare il mister. Sono stati momenti indimenticabili”.

“Ogni giorno in allenamento impari molto da Ronaldo, puoi dire perché è stato al top così tanti anni. Si può vedere la sua qualità tutti i giorni, sul pullman della squadra, in hotel, in spogliatoio. Ha talento, ma è soprattutto la mentalità la cosa più importante”.