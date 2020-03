Mauro: “Lo spettacolo a volte è proprio il pubblico. Juve-Inter? I bianconeri non sono al meglio…”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus, Massimo Mauro, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay sul match di domenica sera tra Juventus e Inter: “Giocare a porte chiuse è come una prima alla Scala o un concerto di Vasco Rossi senza pubblico. A volte le partite non sono bellissime e lo spettacolo è proprio il pubblico. Chi vince tra Juve e Inter? I nerazzurri potrebbero pagare il fatto di aver giocato di meno negli ultimi giorni. La Juve però non è al meglio, io schiererei la difesa a tre ma Sarri non sembra della stessa opinione”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<