Mauri punge la Juve: “Le nove vittorie della Lazio? Farebbero fatica anche i bianconeri”

TORINO – L’ex centrocampista della Lazio ha parlato sulle frequenze della radio laziale Radiosei ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul campionato dei biancocelesti, pungendo la Juventus: “La Lazio ha imparato a vincere. Nove partite di fila non si vincono per caso, si può dire che la Lazio è diventata una grande club. Un filotto del genere fa fatica a farlo anche la Juventus. Il campionato è lungo, l’obiettivo rimane la Champions. Una volta raggiunto matematicamente il quarto posto si può guardare al calendario e al distacco con le prime posizioni. Per il bene di tutti ora bisogna pensare alla Champions. La Lazio ha dimostrato che pensando una partita alla volta può battere chiunque, se comincia a fare calcoli può essere pericoloso: gli uomini di Inzaghi non sono abituati a questo”.