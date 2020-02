Mauri: “Lo scudetto della Juventus dipende da Chiellini. Lazio, ora o mai più”

TORINO – Stefano Mauri, ex centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di sportmediaset circa la lotta scudetto: “La Lazio ha lasciato l’Europa League ma sta giocando un campionato straordinario. Parliamo di una stagione unica, credo si batteranno tanti record. Per lo scudetto nella Juve si vede qualche scricchiolio ma molto dipenderà da Chiellini, la Lazio deve battere il ferro finché è caldo perché un’annata come questa non si ripeterà”.

