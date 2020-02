Matuidi verso un posto da titolare

TORINO – La Juventus scenderà in campo domani sera a San Siro per la gara in programma contro il Milan.

Bianconeri e rossoneri si sfideranno nella partita di andata della semifinale di Coppa Italia, e Maurizio Sarri potrebbe proporre delle novità di formazione. La più importante dovrebbe riguardare il centrocampo, con Miralem Pjanic che dovrebbe rifiatare per lasciare il posto a Blaise Matuidi, con Bentancur che prenderà il ruolo del bosniaco.

