TORINO – La Juventus è pronta a rinnovare il contratto a Matuidi. Il contratto del francese scadrebbe a giugno 2020 e Paratici vorrebbe prolungarlo fino al 2021. Ora le strade sono due: o il giocatore classe ’87 rimane a Torino anche l’anno prossimo oppure il rinnovo serve alla Vecchia Signora per inserirlo come contropartita per arrivare a prendere Aouar del Lione.

