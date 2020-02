TORINO – Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi dovrebbe prolungare il suo contratto in scadenza alla fine della stagione.

I bianconeri sembrano infatti intenzionati a voler esercitare la clausola che renderebbe automatico il prolungamento per dodici mesi del contratto del francese, che andrebbe così in scadenza nel giugno del 2021. Paratici ci pensa, ma la sensazione è che Matuidi farà un’altra stagione in bianconero.