Matuidi: “Juve perfetta per me, qui posso vincere la Champions”

TORINO – Blaise Matuidi continua a essere insostituibile anche per il nuovo allenatore, così come lo è stato fin dal suo arrivo a Torino. Del trasferimento dal PSG alla Juventus ha parlato ai microfoni di RMC: “Arrivare alla Juventus è stato un grande passo avanti nella mia carriera. Il Paris Saint-Germain è un grande club e con questo non intendo offenderlo. Sento questa società e questa squadra particolarmente adatta a me, qui c’è tutto per farmi rendere al meglio. Adesso qui posso avere l’ambizione di vincere la Champions League”.