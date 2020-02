Matuidi: “Dobbiamo stare attenti al Lione. Mi sento ancora al top della forma”

TORINO – Il centrocampista della Juve Blaise Matuidi ha rilasciato delle dichiarazioni in un’ampia intervista ai microfoni de Le Figaro, dove ha parlato sia della gara contro il Lione che della sua stagione.

SUL LIONE – “ La Juventus non ha paura di nessuno. Noi giochiamo per vincere tutte le partite, è la regola qui, tutto il mondo la conosce. Dopo di questo, non voglio dire che non rispettiamo il Lione, assolutamente. Io li ho visti giocare spesso e anche se sono in difficoltà restano giocatori di buon livello. Dovremo stare attenti”.

SU AOUAR – “È interessante per la sua capacità di giocare per gli altri e di mostrarsi decisivo in zona gol. È un difensore promettente e talentoso. Poi in attacco, con Dembélé, Terrier et Toko-Ekambi, possono essere davvero molto pericolosi. Lo sappiamo, ma abbiamo anche noi degli argomenti a nostro favore”.

SU DI LUI – “Non mi va di auto-valutarmi, ma ho avuto altri e bassi. Devo lavorare per trovare il mio livello migliore ed essere più regolare, deve passare tutto da quello. Lavoro, lavoro, lavoro. Sembra banale dire così, ma è la verità. Oggi non mi sento ancora al top della forma. È quando non sto bene i miei difetti sono più visibili. Posso migliorare nella gestione del pallone, come tutti, anche se penso di essere migliorato da quando sono qui”.