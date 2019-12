Materazzi applaude Ronaldo: “Bravo Air-CR7, quasi come me…”

TORINO – La prodezza messa a segno ieri sera da Cristiano Ronaldo, è diventata motivo di dibattito in tutto il panorama calcistico internazionale, per via della bellezza e dell’ incredibilità del gesto atletico. Tantissimi, tra tifosi, compagni di squadra e avversari, hanno ammirato ed elogiato la perla del portoghese e tra questi, anche l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi, il quale ha postato una foto sul suo account Instagram. Nell’immagine, si vedono a confronto la rete di Cristiano di ieri sera e quella de difensore siglata in finale dei Mondiali contro la Francia, dove raggiunse i 2,76 metri. Sotto al post, ci ha poi ironizzato su commentando così: “ Bravo Air CR7… quasi come me ahaha. Complimenti per il gol fenomeno”. Chissà come reagirà il fenomeno di Funchal di fronte a questa foto, chissà, magari proverà ad infrangere anche questo record.