Masini contro Ronaldo: “avrebbe fatto più bella figura a portare una maglia del Portogallo”

TORINO – Il cantante in gara a Sanremo Marco Masini ha commentato la presenza di ieri di Cristiano Ronaldo al Festival.

“Avrebbe dovuto avere più delicatezza, visto che siamo in Italia e portare ad Amadeus la maglia della Nazionale e non della Juve. Non lo dico perché sono della Fiorentina ma in Italia ci sono molte squadre, avrebbe fatto più bella figura a portare una maglia del Portogallo, Messi l’avrebbe portata dell’Argentina. La grandezza della Juve dipende anche dal nostro Paese, che non permette ad altre città di costruire un indotto calcistico, con la costruzione ad esempio di stadi adeguati”.