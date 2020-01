Marotta: “Vidal un obiettivo, le cose importanti a gennaio si concludono alla fine”

TORINO – L’ex dirigente della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di TMW nell’evento dedicato al nuovo albun dei calciatori Panini. L’amministratore delegato dell’Inter ha rivelato che Vidal è uno degli obiettivi dei nerazzurri: “In questo momento le voci sono tante, si potrebbero fare diversi nomi. Sicuramente siamo operativi, lavoriamo costantemente. A livello generale, quello che non succede mattina, succederà stasera. È giusto fare qualcosa perché per l’Inter questo è un momento importante. Vidal? È uno degli obiettivi. Le cose più importanti a gennaio si concludono alla fine. Per migliorare la nostra rosa servirà centrare obiettivi importanti che, in quanto tali, ci faranno incontrare delle difficoltà”.