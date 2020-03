TORINO – L’ad dell’Inter Beppe Marotta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha parlato anche del suo divorzio dalla Juve.

“Io sono un professionista, mi lego alle società in cui sono. Arrivano momenti nella vita in cui bisogna separarsi, ma l’importante è amare questo sport. Oggi sono in un grande club, farò di tutto per rendere felici sia la società che i tifosi”.